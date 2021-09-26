金門縣普發紓困現金5000元，第3階段撥款約1萬7000人明（9/27）陸續入帳，這項發放作業自9/1日展開至今，累計已完成逾13萬人次，占全體縣民總數約93％。

縣府表示，第3階段發放對象計有1萬3434人以線上系統提出申請，占這波發放人數之78％，而線上申請出錯比例最高者為金融帳號填寫錯誤，導致審核速度拉長；另外線上申金融帳戶戶名與申請人姓名不一致部分，縣府於9月中發出簡訊通知申請人重新上系統申請。尚未收到簡訊的民眾，若系統查詢仍在審核中，建議重新申請，特別注意銀行戶名須與申請人名字一致，系統方能通過。

另外，（陸）籍配偶倘已持有本國身分證或要更換統一編號者，應儘速至金融機構更改，避免證號不一致遭金融機構退匯而延後撥款時間。縣府再次提醒，線上申請限填本人金融帳戶，倘匯入金融帳戶非本人應循紙本或郵寄申請。

縣府第4階段發放預計10／15日以前，紓困申請截止時間為110年9月30日，逾期不受理，詳細申請方式可參閱縣府公告。