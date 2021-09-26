警方查獲3包毒品安非他命混合包，總毛重15.72公克，包裝上還印有知名運動品牌「adidas」的字樣。（翻攝）

新北男未戴罩叫囂遭警壓制 同車友人被搜出爆裂物及毒品

19歲高姓男子25日下午1時許，在新北市新店區違規停車後在車外抽菸，警員巡邏經過上前勸阻，高男不但不配合警方盤查還怒嗆「你不要碰我！」遭警方噴灑辣椒水後壓制，警方又在車內友人身上查獲藍波刀、爆裂物及毒品安非他命等證物，訊後依法送辦。

警方調查，高男開車搭載18歲王姓男子、18歲謝姓男子及一名女性友人準備返家，行經新店區中正路與民權路口時，高男違規停車後下車抽菸。江陵派出所警員巡邏經過上前勸阻。

高男無視警方勸阻還怒嗆「你不要碰我！」、「你哪裡的？」警方立即噴灑辣椒水將他壓制。警方發現車內友人神色相當慌張，在王男身上查獲一把藍波刀，另外在謝男身上查獲3包毒品安非他命混合包，總毛重15.72公克，包裝上還印有知名運動品牌「adidas」的字樣。

警方同時也在腳踏墊上發現1罐黑色罐裝物品疑似為爆裂物，王嫌坦承為自己自製作的爆裂物，用於防身使用。警方訊後將高男及王男依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署偵辦，另謝男依違反《毒品危害防制條例》送辦，未戴口罩部分則函請衛生局裁罰。

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