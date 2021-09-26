據新浪科技26日報導，在2021中關村論壇的「碳達峰碳中和科技論壇」上，中國工程院院士、中國工程院原副院長杜祥琬表示，估計電化學儲能成本已經突破經濟性轉折點，預計未來5年儲能成本還將再降低1／3，未來10年，儲能成本將再降低66至80％。

杜祥琬表示，未來汽車的規模化發展，既有利於節能，又可做到儲能的作用。他引用《節能與新能源路線圖》研究報告指出，到2040年大陸電動汽車保有量約為3億輛，每輛車大約65Kwh，則車載電池儲能容量約為200億Kwh，相當於目前每天消費的總電量。

杜祥琬指出，儲能帶來的節省電能的成本，將抵消儲能設備的成本，將成為能源經濟新的增長點。據估計到2025年，「新能源＋儲能」市場將邁入千億人民幣級別。

他還提到，能源電氣化、電能低碳化是大趨勢，是從工業文明走向生態文明的基礎。數位技術使電網向能源互聯網升級。數位與能源結合，通過能源互聯網，把能源生產端和消費端連起來，實現能源系統的快速回應和即時負載平衡。