女星李又汝先前曾在節目《黑澀會》中，以黑澀會美眉「檸檬」身份出道，而一向給人清純甜美形象的她，近日難得脫下外衣，在個人IG上曬出比基尼辣照，秀出深藏不露超狂好身材，吸引大批網友的目光。

李又汝私下個性隨和，經常透過IG與粉絲們互動，分享生活中的點滴及工作狀態，但穿著風格一向優雅、保守的她，近日罕見在IG上PO文表示「抓住夏天的尾巴」，並曬出兩張泳裝辣照。只見第一張照片中，她穿著紫色的比基尼，背對著鏡頭露出甜美微笑，即使臉上沒有任何妝容，但性感的美背已成功吸睛；下一張照片則是直接轉到正面，大方秀出傲人的雙峰與凹凸有致的身材曲線，令網友看了直呼「太正了寶貝」、「看出妳窈窕身材~真美！」、「好辣好辣」、「好身材，原来也是有料之人呢」、「（鼻）血流成河」，吸引超過5000人按讚。

事實上，李又汝擁有甜美臉蛋與170公分的高䠷身材，在黑澀會美眉時期曾備受矚目，但後來母親罹癌，孝順的她為了分擔家計，便回高雄老家接手家中的紅豆餅生意，暫時離開演藝圈長達10年的時間，直到母親過世時提到希望她能追求夢想，李又汝才重返演藝界並投入八點檔的拍攝，在《無主之子》及《多情城市》等戲中演出，而她也憑著精湛的演技，在「亞洲電視大獎」中獲得最佳女主角獎，演技備受肯定。

李又汝年初登上節目時，也曾秀出好身材，當時的她穿著白色的斜肩雪紡洋裝展現女神魅力，而洋裝領口鏤空的性感設計，讓飽滿北半球呼之欲出，同樣令粉絲大噴鼻血。