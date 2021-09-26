美國一名62歲婦人已經停經16年，而且丈夫也做了結紮手術10多年，然而她卻還是懷孕了，並預計在今年11月底時產子，這名婦人將作為「高齡產婦」的過程都拍攝下來、分享到網路上，不少網友得知消息後都感到十分震驚，質疑她年紀這麼大，根本不應該生小孩。

根據《每日郵報》報導，居住在奧勒岡州波特蘭（Portland）的珍妮（Jenny），今年已經62歲並育有2子，近日她在Instagram上宣布一項驚人的消息，她透露自己已經停經長達16年，72歲的丈夫也在10多年前就做了結紮手術，然而珍妮卻還是再度懷孕，讓她和丈夫都嚇一大跳，忍不住驚呼這個寶寶是「奇蹟」。

珍妮也拍攝影片分享自己懷孕的過程，除了重新經歷胃食道逆流、胎動和膀胱受到壓迫以外，她也提到了兩性在生育議題時所面臨的雙重標準，同時諷刺那些將高齡產婦視作笑話的不善眼光，有不少人在得知珍妮懷孕後，都說她「太老了」，根本不適合生小孩，但當丈夫和別人說自己又要有第3個孩子時，大家都只會跟他擊掌致意，不會多說其他的「建言」。

儘管如此，還是有部分網友對她這麼高齡還生子，未來和丈夫可能會面對養育和生離死別等問題產生質疑，珍妮也都一一禮貌回應，感謝大家的指教，不過仍有很多人支持她的決定，認為做一個高齡產婦並沒有錯，不管幾歲當媽媽都是很有福氣的事情。