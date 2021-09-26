高雄車站帝冠式建築本體26日正式回歸中山博愛路中軸線定位，蔡英文總統、監察院長陳菊等人出席座落儀式。蔡英文感謝歷任市長協力，高雄車站回歸新生也象徵高雄轉型高科技智慧城市，中央會持續給予支持。

1950年高雄市政府為了紀念舊地名「大港埔」，曾特地在站前廣場豎立紅鯉魚雕像。新車站完工後，紅鯉魚雕像也將回歸站前廣場，大專院校熱舞社、左營高中舞蹈班學生特地以紅鯉魚為主題裝扮，喜迎蔡英文及監察院長陳菊、前市長葉菊蘭、市長陳其邁等人入場。

副市長林欽榮簡報，高雄火車站配合鐵路地下化工程、中博高架橋拆除，主體遷移一旁已19年。鐵道局和高市府共同合作，透過建物補強、頂升及挪移工法，將總重約2500公噸的主體抬升394公分，緩緩向西挪移57.86公尺，再度回到中山、博愛路中軸線定位，未來還要花費三個月的時間下沉固定，期待2023年全新高雄火車站為城市帶來新風貌。

駐日代表謝長廷也透過預錄影片祝賀，他表示，2002年近千位市民在車站送別最後一班火車，沒想到一別就是19年。日式老火車站可保存80年，代表對城市記憶、台日共同歷史的重視。保存舊車站的成功經驗是台灣的第一次，也間接讓高雄市成功爭取到世界運動會。

陳其邁表示，高雄車站回歸，象徵保留記憶與高雄人共同的感情。感謝歷任市長共同帶領城市轉型，未來新的故事會從新車站開始，也會有更多的高雄夢誕生。

陳菊表示，高雄市用平均地權基金20億元，投入近25公頃的園道公園廣場、專用區、商業區，拆除所有鐵道廠房、地下道及陸橋，開闢15條道路，貫穿南北交通，帶給高雄人全新的生活。她在市長任內，堅持保留15.37公里鐵道綠色廊道，在陳其邁手上終於100％完成。

蔡英文表示，高雄車站也有她小時候回屏東的回憶，感謝前市長謝長廷執行鐵路地下化工程時，堅持保存舊車站，陳菊接手後，更打下城市交通網的基礎。蔡英文還說，2月才在亞洲新灣區宣布啟動5G、AIOT創新園區，現已有13家科技大廠與高市府簽約或合作意向書，高雄歷經19年逐漸擺脫重工業形象，轉型高科技智慧城市，中央地方會繼續共同努力。

現場資深台鐵人現場也共同獻上祝福，播音員王曼霞還特地重現經典的車廂到站的國、台、客語廣播，掀起許多人搭車的回憶。