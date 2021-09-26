綜藝天王吳宗憲今年9月才將二女兒Vivian（吳則含）嫁給國民黨黨主席朱立倫的外甥Wilson（蔣豐蔚），今（26日）再傳喜訊，大女兒Sandy（吳姍儒）明年將與交往5年的廣告公司CEO男友結婚。

根據《CTWANT》報導，吳姍儒與男友過去被拍到在大安區豪宅看房，且多次在台北市各處約會，感情甜蜜，今26日傳出兩人預定明年1月29日除夕前兩天結婚，當天也是農民曆宜嫁娶之日，婚宴地點則選在臺北文華東方酒店。

事實上，吳姍儒12日才帶男友見習妹妹的婚禮，但男方相當低調，趁著媒體搶拍吳宗憲和吳姍儒時，默默衝上樓梯不願曝光。據悉，吳姍儒男友年齡約30出頭，高帥的外型神似韓星玉澤演，曾當過模特兒，出演過范瑋琪MV男主角，後來自己創業，開了一家廣告公司，盛傳他的身價高達上億，與吳姍儒可說是相當登對。兩人穩交5年，目前已進展到同居階段，不過吳姍儒面對外界不停地催婚，今年30歲的她曾表態35歲前結婚生子就行，不急著嫁，還跟爸爸吳宗憲討3百萬大紅包，被憲哥開玩笑吐槽是「賠錢貨」。