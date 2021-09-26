台南市今年2月爆出1名父親為4歲女兒「親身示範」何謂精子，竟在家中直接自慰，讓女童目睹射精過程，事後母親提告強制猥褻罪；但該父親向檢方堅稱此舉具「教育意義」，非猥褻心態，且女童對於當天過程說法片段零星，而母親根據女童說法提告，也非親眼所見，檢方因此認定罪嫌不足不起訴。

據檢方表示，該名父親說他在今年2月某日被4歲女兒詢問「自己怎麼生出來的？」他當下認真解釋精子與卵子受精過程，而女兒接著再問「精子是什麼？」他基於「教育」心態，才到廁所自慰後將精液拿給女兒看，他稱自慰過程並沒有給女兒看到，直到要射精當下才讓女兒看。

而女童的母親得知此事後報警，並指控丈夫有問女兒「要不要摸摸看？」而且女兒之後還做出男性自慰動作，質疑丈夫讓女兒看完整個過程；而檢方詢問女童，女童則模糊地回應有摸到爸爸軟軟的「那個」，當時有看到父親沒有穿衣服走進廁所，最後看到精子，但詳細經過並無法明確說出。

檢察官事後審酌女童的說詞片段、積極證據較少，且父親堅稱是教育行為，無法認定為滿足自己性慾的猥褻行為，而母親的指控也非親眼見聞，檢方因此認定罪嫌不足，採信父親「具有教育意義」的辯詞，給予不起訴。

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