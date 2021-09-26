朱立倫謝票之旅桃園起跑，強調團結不讓民進黨見縫插針。(呂筱蟬攝)

國民黨主席選舉結果由朱立倫當選，他26日從桃園展開謝票之旅，對於外界認為他是歷屆黨主席得票率最低者，他說黨員的每一票都是對中國國民黨的肯定，他也不斷強調接下來國民黨會團結一致，不會再讓民進黨見縫插針，未來共同理念就是捍衛中華民國、對抗民進黨。

中共總書記習近平對此也發賀電祝賀，內容也提及中國國民黨秉持「九二共識、反對台獨」等立場，共同為兩岸人民共謀福利，依照「九二共識」推展兩岸關係和平發展。朱立倫對此也說，他按照往例是以中國國民黨黨主席當選人身分回電，也說了強調九二共識與反對台獨立場，在這樣基礎之下繼續交流，希望兩岸關係在「求同存異」之外，將來進一步「求同尊異」。

朱立倫一在強調黨主席選舉結束之後就是國民黨團結的開始，他說，不管是深藍、淺藍，大家都是正藍，都要團結在一起，他第一站謝票回到桃園也是團結的開始，每一票都是支持中國國民黨。

另外，對於張亞中曾說對於這次黨主席選舉品質不甚滿意，朱立倫也說，張教授很大器也很正向，希望國民黨將來大家一起努力，已經打電話特別謝謝過他，之後也會安排時間親自拜會張亞中、江啟臣與卓伯源請益，「國民黨不會再讓民進黨見縫插針，不會再有機會給民進黨，是團結一致的國民黨」。