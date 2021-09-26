民眾黨立委賴香伶今日發布新聞稿表示，立院衛環委員會明日將審議《疫苗採購調閱專案小組運作要點》草案，對此也將提出草案版本，並要求屆時會議列席者除相關官員外，得邀請專家學者到場，並規定該小組每月至少開會兩次，落實國會調閱權，實質監督疫苗採購整備。

賴香伶指出，上會期衛環委員會雖成立疫苗採購調閱小組，但當時民進黨版的運作要點規定只設置一名召集委員，在民進黨團主導下，成立後均未能開會，引發社會爭議。

賴香伶說，有了上會期經驗後，自己提出的要點版本，將明定由該委員會兩位召委輪流依輪值表處理小組會務、擔任主席，並規定每月開會次數不應少於兩次，希望讓社會關切的疫苗採購問題，透過調閱小組會議召開，獲得國會實質監督。

賴香伶表示，調閱相關機密文件時，由於查閱人員負有保密義務，也不得有抄錄等複製行為，也不得洩漏，並有專人保管，因此若被調閱對象如拒絕提出機密文件時，應釋明其秘密之種類、性質、範圍及因開示所生不利益的具體內容、程度。

賴香伶說，自己的草案版本已經送給衛環委員會藍綠立委辦公室連署，除了呼籲朝野立委一起落實國會調查權、資料調閱權外，也盼能夠讓調閱小組實質運作，向政府監督，化解外界對於疫苗黑箱問題的疑慮。