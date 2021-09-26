因為電腦工程師的人為操作失誤，導致7854位高中生上傳的學習歷程檔案遺失，教育部長潘文忠今天向學生、家長及老師表達最深歉意，並承諾絕對不會影響到學生的升學權益；教育部將指定專人協助受影響的每所學校及每個學生完成上傳檔案。

教育部委託國立暨南大學教授洪政欣的團隊負責處理學生上傳學習檔案的業務，今年經費是3200萬元，團隊有20人。潘文忠說，將依合約追究暨南大學團隊的責任，教育部國教署督導不周，也必須負起行政責任。

教育部今天舉行「針對部分高中學生上傳學習歷程學校平台之資料遺失事件說明」線上記者會，國教署長彭富源表示，學習歷程檔案如果放在學校將不周延，為了強化資安，因此將這些資料再向上集中到高規格的虛擬主機中，過程中因為工程師的操作失誤，導致學生上傳的檔案遺失。

洪政欣表示，遺失的檔案範圍，限於有使用學習歷程檔案公板模組的學校中，於9月5日至9月22日期間有上傳109學年度第2學期資料到學校平臺的學生；目前初步評估，受影響的範圍為學校81校、學生7854人、資料2萬5210件，包括課程學習成果9793件、多元表現1萬5417件。

彭富原說，學生遺失的資料分為三個方面，包括：一、經認證的課程學習成果；二、未經認證的課程學習成果及無須認證的多元表現；三、學生被遺失的檔案，自己又沒有留備份。

如果是第一類，將提供上傳比對平台，由學生上傳檔案，不須再經老師重新認證；若是第二類，則學生可依原程序，在學校平台重新上傳；最嚴重的是第三類，學生自己都沒有留備份時，將由教師輔導學生依原資料重製，教育部將補助教師鍾點費。

彭富源說，對於遺失的學生學習歷程檔案，教育部將指定專責人員，協助受影響的每校、每生重新上傳。而上傳期限也不會設定只到9月30日，而是給予學校更多彈性，直到把這件事處理好為止。

因為這次失誤，有些人因此主張將高中生升大學要上傳學習歷程檔案的制度廢除，回到以前由學生提供備審資料的舊制。不過潘文忠說，學習歷程檔案制度已經過兩年多的準備，因此會照計畫持續進行，但他會加強督導，不容許再發生類次的失誤。