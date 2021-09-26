基進黨立委陳柏惟罷免投票進入倒數階段，刪Q罷免總部全力衝刺，26日前往第二選區沙鹿市場口街頭宣講，國民黨主席江啟臣、台中出生的立委林奕華等人熱情助講，緊咬陳柏惟荒腔走板的行徑，包括反購買國際疫苗、挺萊豬不顧選民生命安全，是一位不適任的立委，呼籲鄉親10月23日踴躍站出來，用選票展現自己的意志。

刪Q罷免總部26日早上在沙鹿市場口舉行罷免陳柏惟街頭宣講活動，包括國民黨主席江啟臣、立委林奕華、議員張斯綱、前立委顏寬恒、前高雄新聞局長鄭照新等均出席助講。

江啟臣表示，選舉罷免以及公投都是公民的權利，台灣要民主、讓人民作主，這是天經地義，但是曾幾何時，民主進步黨打著民主、反民主、在全面執政後倒行逆施，疫苗問題只是其中之一，但人民又特別有感，一個民代去反對政府買更多國際疫苗，主張進口含萊劑豬肉，不曉得是什麼心態，這是人民所期待的嗎？

江啟臣說，如果人民選出來的民代，在國會每天跟你作對，你要的，他都反對，你不要的，他都贊成，那你還要讓他繼續代表你在國會嗎？民進黨的立委在立法院擋了多少人民想要的案子，贊成了多少人民反對的事情，這也是為什麼民怨會會沸騰，民意最後自己站出來，不管是透過公投也好，透過罷免也好，就是要表達自己心中的想法。

江啟臣說，如果再不出來主張自己要什麼樣的民代，恐怕最後連說話的權利都沒有，連下一次投票的機會都沒有，因為當政府正在遂行一黨獨大，獨裁、專制的時候，你還要縱容你的民代不幫你講話，不幫你爭取嗎？他呼籲鄉親，10月23日用選票表達自己的意志，12月28日用選票表達對政府政策的不滿以及對民進黨的不信任。

顏寬恒指出，10月23日這一場罷免活動必須要台中人自覺，必須要海線屯區、沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰所有鄉親站出來，對一個說謊成性、拒絕購買國際疫苗、只會把責任推給大陸、只會做民進黨的附隨組織以及只會與人民對立的立委，完全只會打嘴砲，只會檢討民眾不會檢討自己的陳柏惟，大家必須要用手中的票做出決定。