上海中考改革新政落地半年後，加上8月又加碼了樓市調控政策，針對二手房貸款推出「三價就低」政策，讓8月上海二手住宅僅成交1.8萬套，較上月下跌24.3％，也較上年同期下跌39.6％。同時學區房量價也從高位回落。有學區房經過5次降價後，報價降至725萬元（人民幣，下同），較最高掛牌價減少近300萬元，甚至引發投資客的淡出退場。

具體衝擊上，擔任太平洋房屋濰坊板塊一家門市的業務主管尹松（化名）表示，「所在的片區，帶有優質學校的房源價格回落了差不多20％。」以一套兩房47平方公尺房源為例，去年12月底至今年1月初的成交總價約在600萬元出頭，目前在售價格約480萬元。

而其門市管理的房源基本都帶有優質的教育資源，對口的學校是位於上海浦東的明珠A、明珠B、浦明師範等幾所浦東公辦小學中第一梯隊、二梯隊的優質學校。

據澎湃新聞引述從業已有8年的房屋經紀人李茂（化名）說，見證過房市的起起伏伏，這一次的形勢和以往不太一樣。在「房住不炒」大背景下，調控政策持續且密集，這一輪降溫的週期將變得更長。