國防部明天在立法院進行施政報告，並提出「海空戰力提升計畫採購特別條例」的書面報告，這分報告有8頁，主要說明提特別條例的原因，報告指出，中共075型兩棲攻擊艦已陸續加入作戰序列，預判將改變對臺作戰模式，規模擴大為三棲登陸作戰，大幅壓縮我接戰應變時間，我須在短時間內建構相對性之武器裝備，以空間換取時間，確保國家安全。

在敵情威脅方面，報告指出，面對當前敵情威脅日益嚴峻，中共各項軍事準備均以攻臺作戰為核心，近來頻密派遣機、艦侵擾我西南海、空域，強化其監偵力度，測試我預警能力與應處作為；另075型兩棲攻擊艦已陸續加入作戰序列，預判將改變對臺作戰模式，規模擴大為三棲登陸作戰，大幅壓縮我接戰應變時間，我須在短時間內建構相對性之武器裝備，以空間換取時間，確保國家安全。

在國防安全需求方面，報告指出，我方國防以維護和平及預防戰爭為首要目標，因應未來威脅，應籌獲具備「機動、遠距、精準」之武器裝備，並以發展成熟之國造各式精準飛彈，納入快速量產，有效提升我整體防衛戰力；另規劃等獲海上輕快兵力「高效能艦艇」提前量產，並依國防法第四條，將海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業，協同海軍執行聯合制海作戰任務。

在規畫構想上，報告指出，為能短期籌措經費把注可快速量產的武器裝備，以2400億元上限編列特別預算，於111-115年期程內，快速獲得國造各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，並結合「國防自主」政策，提升自研自製比例，積極帶動廠商投入國防產業供應鏈，為國防產業及經濟發展注入動能，創造國防安全與經濟效益之雙贏目標。