高中生上傳的學習歷程檔案被遺失，全國中小學校長協會表示，這影響部分學生的學習權益甚鉅，亟需教育主管機關研擬補救措施，以維教育公平正義；國教行動聯盟則說為，此事件對於學生權益及學習歷程檔案甚至政府的公信力皆有重大負面影響，令人難以接受。

全國中小學校長協會 理事長張信務表示，大學入學新制正在推行階段，全國各級高中職都非常用心如期將相關檔案傳送完成，如今需從頭再來，這是嚴重的問題，也造成很大的影響，影響部分學生的學習權益甚鉅。

張信務建議，教育部應要求承辦單位盡全力搶救遺失檔案，並與受影響學校討論後續彌補的方案，以維護學生權益。呼籲未來應有嚴謹的把關與防制流程，並建立多元的備援方案，以防突發狀況。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，學習歷程檔案系統從兩年前啟用以來，已出過多次問題，從先前發生的多次當機、資料庫太小，到這次的資料誤刪等，學習歷程的外包商連硬碟該多大、硬碟如何備份等，這些最基本的資訊管理，都做不好，令人懷疑外包商的專業水準。

國教盟指出，檔案備份是資安最基本的功能，但是從9月5日到22日這麼長的時間系統都未備份，顯然是極嚴重的失職，而在事件發生後，卻反問學生是否備份！對於辛苦上傳學習歷程資料，卻因相信教育部資料安全而未自己備份的學生，其權益要如何維護？

國教行動聯盟說，此次事件顯示教育部未能善盡其職，嚴重影響學生權益及政府公信力。所謂「堤潰自蟻穴」，此次資料誤刪事件已損及教育部公信力，國教盟呼籲決不能忽視淡化，應由更高一層級的行政院組成專案調查小組，檢討原因並追究相關人員責任。