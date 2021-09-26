火紅台劇《俗女養成記2》可以說是眾人口中的話題之一，許多人都因為看了這部台劇後對台南有著無比的渴望與眷戀，而最受討論的就是第七集陳嘉玲與媽媽、表姊三人的療傷之旅，究竟這些絕美景點藏在何處？快筆記下來安排在你的行程中吧！

《俗女養成記2》療傷之旅。（圖片／翻攝自IG: skyheart1111 ）

First stop : 174翼騎士驛站/私人招待所

位於台南東山區的174翼騎士驛站為台南熱門景點之一，玻璃空中步道是他們的最大特色與指標，大家去到那邊必拍美照！！而開放式的景觀餐廳可以邊喝咖啡邊享受美景，更是許多人放鬆的首選之地。

地點：台南市東山區南勢里南勢庄42-1號

預約：Facebook粉絲團－174翼騎士驛站- 私人招待所

（平日免預約，個人低消100元。PS.假日及國定例假日全預約制，假日出遊記得先私訊預約，不接待無預約的客人喔！）

Second stop : 仙湖休閒農場

劇中的絕美無邊際泳池就在這邊啦！在仙湖農場還能看到低海拔的雲海，簡直是人生中的一大享受啊！仙湖農場非常適合家庭出遊或情侶約會，一起逃離城市中的繁囂，好好的放鬆吧！

PS.仙湖農場同時也是寵物友善餐廳，有毛小孩的朋友也可以帶上自己的寶貝到東山一起遊玩喔

地點：台南市東山區一鄰6-2號

更多資訊請點仙湖農場官網

Third stop : 雙春濱海遊憩區

萬眾矚目的豪華露營地位在台南市的北門，說到北門大家一定會聯想到著名的水晶教堂，不過來到北門千萬別在錯過這個地方，雙春濱海遊憩區的露營區設有白色星空帳篷，帳篷內設有冷氣等衛浴設備，非常適合想純放鬆又想體驗露營之趣的朋友喔！到了晚上還能與身旁的朋友或伴侶一起躺著看星星，實在是太浪漫啦！兼具儀式感又高品質的景點還不快收藏！

地點：台南市北門區雙春村35-5號

Facebook粉絲團：雙春濱海遊憩區－Vanaheim愛莊園

Fourth stop : 四草綠色隧道

有著迷你版亞馬遜森林的四草綠色隧道位於台南的安南區，是台灣唯一的水上綠色河道，來到這邊就是要搭船聽解說員講解當地生態，享受大自然美景啦！非常適合親子旅遊，一起豐富生態知識。

地點：台南市安南區大眾路360號（大眾廟附近）

預約船票請到 KLOOK、KKday 平台選購

除了以上四個景點外，台南後壁的菁寮老街更是眾人必遊之地！快安排日子來趟台南之旅，享受老街的獨特魅力和屬於你的「療傷之旅」吧！

台南後壁的菁寮老街（圖片／取自 台南旅遊網）

提醒民眾疫情時期出遊務必遵守防疫規則，佩戴口罩保持安全距離。