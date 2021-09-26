日本富士山受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響去年封山，今年夏季登山季重新開放山友入山，但從山梨縣側登山的人數僅6萬5000多人，創1981年統計以來新低紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，富士山去年夏天受疫情影響封山，今年7月1日到9月10日睽違兩年開山迎接登山客。

位於富士山腳下的富士吉田市政府表示，他們在吉田口登山道的6合目（合目是計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）處進行調查，發現今年夏季登山季只有6萬5519人入山，比疫情前的2019年大減12萬288人，減少比率約65%，創1981年統計以來新低紀錄。

談到登山客銳減的理由，富士吉田市政府表示，今年為了防疫，連接富士山腳及5合目的收費縣道營業時間，從過去的24小時縮短為凌晨3時到晚間6時止，且山屋的容納人數也減少等。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100926