民眾日前在超市買了一組12罐裝的啤酒，沒想到其中1罐啤酒在易開罐拉環未開、瓶身未遭到破壞的情況下，整罐空空如也，讓他十分錯愕，消息曝光後網友們不但羨慕原PO買到隱藏版，還一面倒嗨喊「值錢了！」

原PO日前在臉書社團《爆料公社二社》PO文指出，媽媽在超市買了一組12罐的啤酒，沒想到就在他準備放進冰箱冷藏之際，赫然發現裡頭竟藏了1罐未開封且外觀毫無破損的「空罐啤酒」，讓他十分錯愕。為了證實罐內無液體，原PO還多次進行試驗，並拍下影片PO網。

畫面曝光後網友驚呼連連，紛紛打趣笑說「被大衛魔術師隔空取走了」、「我看是中元普渡時，被好兄弟吸乾了」、「來自國外的清新空氣」、「羨慕！買到隱藏版」；不過也有內行網友表示這極具收藏價值，「聽說這很值錢」、「這應該能賣，賺到了！」、「國外NG可樂價格翻倍」、「前幾天看到一罐只有幾滴的可樂，價值61萬」。

知情網友則解釋，「就是欠量瓶，裝酒機酒沒裝滿，檢查機及秤重機又沒檢出造成外流」、「在裝酒水的時候剛好漏掉這瓶就封口了，凹陷是因為裡面沒酒的緣故，所以容易凹陷」，且空罐又沒被高壓風機吹走，才會意外被裝箱販售。

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