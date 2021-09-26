行動圖書車今天上午抵達萬和宮廣場，家長立即帶著小孩到圖書車上，小朋友化身小書迷。（盧金足攝）

受疫情影響，台中市立圖書館的行動圖書車全市跑透透，一度受影響，隨著疫情漸穩定，26日重返萬和宮廟埕，受理借書及辦證服務，萬和宮還計畫提供帽子、媽祖平安符及飾物，作為活動集點獎品，配合安排、提供導覽服務，337年歷史的萬和宮香煙裊繞也飄書香。

疫情警戒降級之後，行動圖書車返回社區服務，今天上午抵達萬和宮廣場，家長立即帶著小孩到圖書車上，小朋友一眼就看到兒童叢書，也有的辦理借書證，都獲得承辦人員熱情接待，不忘提醒小朋友，「下次要再來哦！」

市立圖書館閱覽典藏課員賴逸駿特別向萬和宮董事長蕭清杰致意，感謝萬和宮支持這項活動，還將進一步合作，由萬和宮提供帽子、媽祖平安符及飾物，作為活動集點獎品，也將配合安排、提供導覽服務。

配合防疫措施，主辦單位提醒到場的民眾，全程佩戴口罩、實聯制及保持社交距離。

台中市立圖書館本著「整座城市都是我的大書房!」理念，推動行動圖書車社區服務，共有7輛貨車車體改裝的行動圖書車，其中3點5噸的，每輛大約容納2000冊圖書，館藏資料有一般圖書、雜誌及兒童及青少年讀物等。

行動圖書車深入各區近百所偏遠國小駐點服務，範圍遍及大台中29行政區，最遠達梨山。2020年服務近百所國小及幼兒園所、文資園區、都會公園、社區及統一超商Open閱覽室門市，以及萬和宮等23個多元據點，除定時定點的提供圖書借閱服務，規畫辦理說故事、書展、數位資源推廣等閱讀活動。

市立圖書館統計，去年7輛行動圖書車共行駛近4萬公里、提供2022場次服務；借書多達31萬8277冊，較2015年22萬8684冊成長39.2％。

前年4月13日及6月29日，行動圖書車開始到萬和宮，去年上半年，受到新冠肺炎疫情影響，一度喊停，後來隨著疫情變化，該服務也做機動調整，下次11月20日再到萬和宮。