資深藝人澎恰恰去年突開記者會吐露因拍電影、投資文創產業，欠下2.4億巨債，只能宣告破產，表明不會逃避，只盼債權人多給些耐心跟時間，而這段時間他確實很拼命工作，但日前卻也爆出四處調頭寸，連剛合作都還不熟悉的沈玉琳舊愛佩真都被開口借，借了到期沒還，還留下告別訊息讓眾人擔心，心理諮商師林萃芬近日上節目，就分析了澎恰恰的人格缺失。

近日《新聞挖挖哇》節目討論澎恰恰欠債的一連串事件，主持人鄭弘儀好奇，如果澎恰恰沒拍電影、投資失利，身上資產大概多少？資深媒體人狄志為透露，澎哥全盛時期手上有無線台、有線台共6個節目的主持棒，「一個月光節目的收入，5、6百萬跑不掉」，一年能賺7千萬，10年累積下來也有7億入袋。

但狄志為也坦言，澎恰恰演藝生涯歷經重創，他當時已努力過一次再爬起來，製作單位及觀眾也都給了機會「台灣人是很善良的，事情過了大家也就忘了」，但自從他拍電影弄到宣布破產後，「你會發現他主持節目的時候，臉上的笑容…看得出來那就是演出來的」，有時會放空，不少現場工作人員也發現，因此在談論，看澎恰恰從風風光光攢下大筆財富到今天的局面，鄭弘儀跟現場來賓都替他感到很惋惜。

心理諮商師林萃芬被問及說過「澎哥內心有個黑洞」，她表示如果有長期觀察澎恰恰的行事作風，「你都會覺得他做一些很奇怪的事情」，林萃芬推測，澎恰恰在這回負債風波前，工作上也許已背負不少壓力，而反映在用錢方式上，經常是比較莫名、不太健康的，而用的方式呈現內在現象，她因此鼓勵澎哥停下腳步好好看看自已的人生，「也許你的內在有不怎麼健康的一面」，如若沒能去重視或調整，會惡性循環。

事實上藝人欠債的新聞並不罕見，像馬妞也同樣欠債，但林萃芬說，澎恰恰面對債務的方式，是只想趕快解決眼前問題的那種，不考慮後果，開始到處借錢，借錢變成他的因應之道，彷彿要在這個世界生存就得靠借錢，但同樣負債的馬妞，卻是不同的光景，她選擇放下身段盡力工作償債，「有些人負債非常多，可是她活得更自在」，至於澎恰恰先前曾給佩真留言「人生最後一晚」後失聯，林萃芬認為這必須得正視，千萬不可不當一回事，即使澎哥後來有現身報平安，但仍不該隨便看待之。