歷經地方逾20年爭取下，台南永康區鹽行國中今天舉辦落成典禮，副總統賴清德專程出席見證；該校於縣市合併後，在他擔任台南市長任內籌備、成功催生，他致詞細數民意代表費心協助推動，更強調大家最應該感謝黃偉哲、市府團隊及議會接續努力。

賴清德前天出席成大安南校區啟用全台首座負碳排示範工廠時，推崇黃偉哲「表現優秀」，今再度大力讚賞黃偉哲。賴說，台南市在黃偉哲帶領下，表現令人讚賞，尤其，今年國家卓越建設獎，台南獲得32項，六都第1，他與有榮焉。

鹽行國中位於永康交流道旁的鹽行重劃區，面積約4.5公頃，以區段徵收方式取得，斥資3.3億元興建，從2018年10月動工，歷時近3年完工。鹽行匯集國道、省道、縱貫鐵路，居民20多年前積極爭取設立社區國中。賴清德說，以往當地子弟都得前往永康國中就讀，路程較遠，且要經過車流頻繁交通要道，相當危險，鹽行國中啟用後，可就近入學，安全又便利。

黃偉哲表示，感謝在地立委、議員、里長及學校團隊全力支持與努力，大家創下非常成功的設校典範，從無到有，創設鹽行國中非常不容易，近3年來，一一克服工資上漲、原物料短缺等問題，今天才能歡慶鹽行國中落成啟用，期盼它能成為全台南市、甚至全台灣最好的學校。

教育局長鄭新輝表示，鹽行國中新建校舍採綠建築設計，將智能水電表、綠能發電系統及雨水貯留回收設備納入考量，外觀吸睛，學校未來將成為永康鹽行地區的新地標。

鹽行國中校長林建佑指出，學校每年級6班共計18班，以招收三村國小學區學生為主，目前國一5班、國二2班、學生共179人。最具特色的是，學校5棟大樓分別命名鹽行、鹽興、鹽洲、三民、蔦松樓，就是學區內的5個里名。

今天包括立委郭國文、林宜瑾、陳亭妃，以及多名市議員、里長等各界人士都到場見證這歷史性一刻，場面盛大熱鬧。