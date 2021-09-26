員林市長游振雄說，十七份公園前身是三樺公園，當時由私人建設公司命名，當地居民反映希望能讓後代子孫能夠了解自己故鄉沿革，將原本在日治時期的地名「十七份庄」納入命名。（吳建輝攝）

彰化縣員林市「十七份公園」占地0.59公頃，位在大同路、大仁街、建國路等街道圍成的長方形公園，20年前土地自辦重劃時，由當時建設公司命名為「三樺公園」，但該公園座落位置百年前隸屬「十七份庄」內，當地鄉親與耆老認為應該傳承此意志，經過多年地方人士奔波，今天終於正名為「十七份公園」。

26日在員林市長游振雄、地方民代、及當地近百位鄉親的見證下，員林「十七份公園」終於正明揭碑，活動再十七份社區的婆婆媽媽們的舞蹈中展開序幕，現場宛如嘉年華會般熱鬧，在地鄉親齊聚一堂，開心終於等到「十七份公園」揭碑，讓所有鄉親都很感動。

地方文史工作者邱美都表示，1832年彰化有十六保，其中燕霧保轄區員林有十三個庄名，直到1896年台灣設三縣一廳十二支廰，員林屬臺灣總督府台中縣鹿港支廰員林街，後改隸彰化支廳，三橋庄改為十七份庄，戰後獨立為三橋里，1993年在分為三僑、三信、三愛、三多里，快速發展成員林黃金生活圈。

員林市長游振雄說，十七份公園前身是三樺公園，當時由私人建設公司命名，當地居民反映希望能讓後代子孫能夠了解自己故鄉沿革，將原本在日治時期的地名「十七份庄」納入命名，象徵三僑、三信、三愛、三多等四個里，在十七份社區及地方耆老的推動下，在今天舉行正名揭碑，希望讓鄉親能更加了解自己的故鄉，疼惜、豐富這塊土地。