于子育（左）和天心演出逗趣。華視、CATCHPLAY提供

天心飾演的洪育萱角色廣受討論。華視、CATCHPLAY提供

天心、謝盈萱、于子育在《俗女養成記2》戲裡的公路旅行結束，嘉玲媽沒有如願把30萬花完，戲外在《俗女2》花絮專訪中，3人被問到如果24小時內必須花掉30萬元的現鈔，會怎麼花光它？3人也各自有相當有趣的解答。

謝盈萱很認真的表示「先買一個可保值的東西，等24小時後再脫手轉現金，再慢慢想怎麼花用」，于子育則回答「我會邀請的家人、朋友，大家一起來一場同樂的接力演唱會」，天心很霸氣表示「不用24小時，我本人10分鐘就可以花光光」。

今晚播出的第八帖「愛的斷捨離」，在公路之路結束之後，她們又會迎向什麼新人生呢？想脫離家暴老公的洪育萱(天心 飾)開始找工作，卻不改公主病個性，應徵行政助理自開條件說：「我用餐少要一個半鐘頭」，讓嘉玲媽(于子育 飾)吐槽回嗆：「公司是找助理，不是找仙女」。

嘉玲爸陳晉文(陳竹昇 飾)的學妹朱鶯(許芳宜 飾)意外捲入詐騙案，但嘉玲爸竟然說：「我借她這30萬的時候，根本沒有想過要拿回來」，嘉玲媽能接受另一半對舊愛如此的大方嗎？ 俗女母女、姊妹人生再次陷入新的難題。

「陳嘉玲」在最新預告中狂奔想挽回舊愛，引起許多網友熱烈，討論到底陳嘉玲和蔡永森應不應該復合，在華視粉絲團中的問答中，希望復合和不希望復合的人各占一半，希望復合的網友反應「這樣就分開太可惜了」、「會復合，孩子也要生」，不希望的網友則反映「暴力零容忍，摔東西就是不行」、「吵架就失控，誰知道以後會不會打人」，很擔心蔡永森有暴力傾向。

此番討論也吸引美女人氣主播宋燕旻發文提出自己的觀點，對於不少網友提出「森玲CP」一定要復合，不然孩子就沒有爸爸的言論讓她無法認同，她表示，「不管是婚姻關係或是交往關係，若彼此不適合，不當情人也能共同養育孩子，我們彼此不相愛但我們都愛著我的孩子，這也適合用在離婚的父母身上，所以不需要被世俗的框架綁架。」

戲裡謝盈萱飾演的陳嘉玲原本計畫去墮胎，但陰錯陽差被安排成產檢，當她看到超音波中胎兒的心跳時，又放不下這生命，陷入生不生的難題之中。謝盈萱曾有過想感受懷孕、生小孩當母親的感覺，但她說：「小孩是個生命，生出來是一輩子的事情，要負擔一個孩子人生，要把他教育到好是太困難的事情，先把自己照顧好就好」，現階段沒有生小孩的想法。

天心飾演的洪育萱角色廣受討論，被問及如何詮釋這個壓抑、哭不出來的個性時，天心笑說：「看我戲裡的媽媽（大姑姑）就好了呀。」表示從第1季就可以從大姑姑那種愛比較的心理，把洪育萱形塑成一個長得漂亮、品學兼優的白富美形象，也因此會有放不下自尊的問題。

戲裡和陳嘉玲看似姐妹相爭，但實則對陳嘉玲相當依賴，遭逢家暴人生不順就躲去嘉玲家避難，戲外天心被問及最想選陳家人哪一位成員當現實生活中的家人，天心不假思索選陳嘉玲，「陳嘉玲可以說是我的腦袋運轉訓練師，每天有一個人跟妳吵架鬥嘴，增強邏輯明辨力是很幸福的一件事」。