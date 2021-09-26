大陸一名22歲男子在10分鐘內灌下1.5公升的可樂，沒想到喝完以後身體出現許多不適症狀，不但腹部腫脹還劇烈疼痛，更在治療18小時後不幸死亡，這起罕見案例近日被刊登在醫學期刊上，不過卻有英國專家認為死因不單純，稱男子因為飲用過多可樂而死，是幾乎不可能的事情。

這起案例被刊登在醫學期刊《肝臟病學與胃腸病學的臨床與研究》上，一名22歲男子因為天氣熱、口渴，一口氣在10分鐘內喝下1.5公升的可樂，豈料6小時後就感覺腹部腫脹，還有劇烈疼痛感，於是前往北京朝陽醫院求診。

不過男子本身並無潛在的健康問題，但就醫時心跳加快、呼吸急促且血壓低，經CT斷層掃描後發現，快速喝下可樂導致氣體在他的腸道中積聚，壓力讓氣體外洩到肝門靜脈，且男子的肝臟缺血、供氧不足造成「肝休克（Liver Shock）」。

醫生見狀立即嘗試幫男子釋放消化系統內的氣體，同時進行藥物治療，希望能保護他的肝臟以及其他身體功能，不會再受到進一步損害，然而男子的病情還是持續惡化，最終在18小時後不治身亡。

不過根據《每日郵報》報導，英國倫敦大學學院生化學家戴維斯（Nathan Davies）認為死因是因為飲用大量可樂的機率「幾乎不可能」，他推測「細菌感染」更可能是導致男子死亡的罪魁禍首；戴維斯解釋，這些細菌會在腸壁形成「氣體袋（Gas Pockets）」，造成男子生前所經歷的症狀，而可樂只可能加劇此問題，但不會是死亡主因，並建議應該要對男子進行更詳細的診斷。

戴維斯也指出，可樂對於人體的健康傷害，大多都是輕微或長期的，「這顯然對牙齒不好，非常大量的可樂會引起骨骼質化，比起人攝取的糖分，每天喝一點碳酸飲料對健康沒什麼影響」，而且考慮到全球碳酸飲料的銷售量，若是可樂真的會致死，應該要有更多的類似案例才對。