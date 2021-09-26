《魷魚遊戲》李瑜美（左）、鄭浩妍。（Netflix提供）

《魷魚遊戲》李廷俊。（截自Netflix）

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》上線後立刻在全球爆紅，除了李政宰、朴海秀2位男主角表現吸睛外，每位配角無論戲份多寡，都憑藉他們出神入化的演技，讓觀眾留下深刻印象，在網路上掀起熱議。其中飾演警察「黃俊昊」的魏嘏儁（魏河俊）和飾演扒手兼脫北者「姜曉」的鄭浩妍（鄭好娟），更是在該劇播出後不到1周，貼文按讚數漲了將近10倍，可見他們的超高人氣。

現年30歲的魏嘏雋，是孫藝真的同門師弟，曾在《經常請吃飯的漂亮姐姐》中飾演孫藝真的弟弟，也陸續演出《羅曼史是別冊附錄》、《重返18歲》等夯劇，還曾入圍青龍獎最佳男子新人獎，他與李棟旭合作的新劇《Bad and Crazy》也將在今年下半年播出。這次他在《魷》劇中飾演為尋找失蹤哥哥，潛入組織中調查的警探，俊美外型受到不少觀眾的關注，不少韓國網友認為他的高顴骨，加上陽光笑容，撞臉許光漢，許願他能夠成為已確定要翻拍的韓版《想見你》男主角。雖在劇中，他都穿上紅色工作服包緊緊，但私下勤健身的他，近期也登上韓國男性雜誌封面，大秀精壯身材。

在《魷魚》中飾演67號參賽者的27歲鄭浩妍，總以凌亂短髮加上滿臉雀斑的模樣示人，一張厭世超模臉令人難以忘懷，她本身就是模特兒，首次跨足戲劇圈就備受關注，擁有176公分高挑身材、20吋螞蟻腰的她，在2013年韓版《Next Top Model》第4季獲得亞軍，成為時裝界新竉兒，之後先後登上紐約、倫敦、米蘭、巴黎4大海外時裝週，更獲得CHANEL等國際品牌的青睞，選她作為為時裝周舞台上的御用模特兒之一，更曾經入選全球前50大模特兒，她還有個公開交往6年的知名的演員男友，也就是《請回答1988》中飾演「娃娃魚」的李東輝，她和「BLACKPINK」成員Jennie也是摯友。

在彈珠遊戲中，和姜曉成為「剛布」的240號參賽者智英，2人不像其他組急著想贏走對方手中的彈珠，而是開始談心，吐露自己的悲慘過去和未來夢想，成為劇中最惹人熱淚的一幕，飾演智英的李瑜美，清新脫俗的氣質，也讓網友紛紛表示長得超像李聖經、雪莉、周冬雨等女星。現年27歲的她，已作為演員出道超過10年，演出過《Voice 2》、《醫生耀漢》、《觸及真心》等夯劇，也在Netflix即將上映的驚悚劇集《現在我們學校》中尬一角，還有在賣座電影《綁架影帝黃晸珉》中飾演被綁架的少女，多以悲情角色登場，雖然在多數作品中都只出現幾分鐘，但因為她多變的演技，每次出場總能抓住觀眾的眼球。

還有在第3集中，飾演被玩家挾持的紅衣男，拿下面具後馬上領便當的李廷俊，雖然在整部劇中只出現了大概1分鐘，甚至露臉的時間才10秒，但因為他帥氣的外貌，依舊討論度爆表，被韓網友笑稱是「立刻想知道個人資料」的鮮肉，現年22歲的他，目前出道4年，大多演出網路劇，也有在《七日的王妃》、《Kairos》等尬一角。隨著《魷魚》上線後，他的IG粉絲人數目前也已漲到33萬追蹤。