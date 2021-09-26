經營網路賭博的許姓男子，不滿賭客欠債不還，去年找崔姓、陳姓、羅姓友人等人一連兩天到賭客住處，以拋灑冥紙及欠債照片、燃放爆竹、在巷口噴漆「死人」等方式逼債，事後雖提出不必還債作為和解條件但遭拒。台北地院依恐嚇危害安全罪判處4人拘役20日、15日，得易科罰金。可上訴。

檢警調查，許男經營網路賭博，為向賭客催討賭債，找來崔姓、陳姓、羅姓男子、高姓少年等人，於去年8月9日晚間9時，分乘機車馳赴賭客位於新北市住所前，以拋灑冥紙、印有「此人惡意欠款」黑白照片，或點燃爆竹造成砲聲隆隆，驚擾賭客及其叔一家人不得安寧。

許男並在賭客住所的巷道，以紅色噴漆「欠錢還錢」、「家死人」、「死人」等斗大字樣，逼賭客出面解決簽賭債務，致賭客、叔叔見之慄然，唯恐生命身體遭有不測。

翌日夜間9時，許男再率崔男、陳男、羅男、周姓少年等人分騎機車赴賭客及其叔叔住所前，再以拋灑滿地冥紙、放炮震天價響方式，再次恫嚇處理債務後揚長而去，致賭客及叔叔惶惶不可終日，畏懼再受驚擾，報警提告。

台北地檢署依恐嚇危害安全罪起訴許男4人，另涉案高姓、周姓少年2人移由台北地院少年法庭審理，另劉、吳、李男3人因不知情，獲不起訴處分。

台北地院審理時，許男4人認罪，雖然有人提出不必還錢作為和解條件，但遭提告的叔叔拒絕，法官以4人不思以理性方式解決債務糾紛，竟以拋撒冥紙、燃放炮竹、印製對方欠債照片及噴紅漆「死人」等方式恐嚇，行為並不可取，判處4人拘役20日、15日，得易科罰金2萬、1.5萬元。