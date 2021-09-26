張姓街友過世後，小黑守在腳踏車前好幾天等主人，看起來很落寞。（資料照片／周麗蘭攝）

斗六市公所公用課、清潔隊人員9日去騎樓清消與整理，虛弱的小黑爬起來亦步亦趨跟隨，信義里長施耀斐對小黑說：「你的主人去做仙了，我們來幫他整理東西。」小黑似乎有聽懂，乖乖走到旁邊趴下，眼神顯得落寞，清潔隊員最後留下一輛腳踏車。（資料照片）

斗六市公所公用課為小黑尋找新主人前，先安置在愛媽家中，愛媽幫牠洗澎澎。（民眾提供）

斗六市一名街友本月初路倒送醫不治，清潔隊人員去他睡的騎樓清消發覺陪伴他的老狗「小黑」還癡癡守著腳踏車和物品，斗六市公所試著找新主人，但小黑日前也跟著主人的腳步走了，處理牠遺體的公所人員剪了一撮毛，幫牠和主人安葬一起，人狗團圓，完成牠最後的心願。

74歲張姓街友與小黑相伴14年，棲身在斗六市停三立體停車場下騎樓，街友本月初中風路倒被送醫，但於7日不治，小黑一直守在騎樓下的腳踏車旁等主人。

斗六市公所公用課、清潔隊人員9日去騎樓清消與整理，虛弱的小黑爬起來亦步亦趨跟隨，信義里長施耀斐對小黑說：「你的主人去當仙了，我們來幫他整理東西。」小黑似乎有聽懂，乖乖走到旁邊趴下，眼神顯得落寞，清潔隊員最後留下一輛腳踏車。

消息傳出後，許多民眾帶人類食物、舊衣給小黑，公用課長孫旺田著手為牠尋找有緣的新主人，但還在抉擇最佳飼主之際，小黑健康急轉直下，公用課員2度送牠到動物醫院就醫。

孫旺田說，小黑首次看病結束，回到愛媽家時眼神還發亮，看起來感受到人類的關心，但隔幾天又送醫，檢驗報告都是紅字，不久就住進加護病房氧氣室，前後住院5天，但仍於22日凌晨離世。

公所課內人員集資繳清1萬4000元醫藥費領回遺體，妥善處理後，剪牠一撮毛帶到主人樹葬的地方，助牠回到主人身邊，了最後心願，人與狗相繼離世只相差2個禮拜。

孫旺田說，據熟識老人、小黑的民眾表示，小黑生前曾長一個大膿包，善心人士帶牠去林內鄉手術，張姓街友很想看牠但去不了，另有好心人送腳踏車代步，小黑出院時，街友就騎著腳踏車接牠，小黑跟著一路從林內鄉走回斗六，感情很深厚，如今小黑隨著主人成仙，忠心不二，祝福他們。