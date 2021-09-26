大陸河南一名男子小陳（化名），17歲時與女同學談戀愛「鬧出人命」，孩子3歲多時做親子鑑定，發現不是自己親生的，在孩子的媽哭求下與不忍下繼續養兒，到了孩子6歲要上小學了，仍然沒有戶口，孩子的媽還搞無蹤，讓小陳全家也不知該怎麼辦，只能上網求助。

據河南廣播電視台民生頻道《大參考》報導，小陳表示自己17歲時和班上一個女生談戀愛，，懵懂無知下發生性關係，後來接到醫院打來的電話，得知女友快生了，趕到醫院，女友告知孩子是他的，女方父母在醫院跟他們要了6萬塊人民幣（約26萬新台幣）聘金。

孩子由小陳抱回家，交給母親幫忙撫養，3年多後，孩子要上幼稚園，需要戶口，但孩子媽卻失聯，在派出所建議下，小陳去做親子鑑定想確認父子關係，結果鑑定報告卻寫著：排除小陳是孩子的生物學父親。

陳家人整個大傻眼，養了3年的孩子不是親生的，最後終於找到孩子的媽，對方哭求陳家繼續養，陳家見對方聲淚俱下心軟，加上也有感情了，答應繼續撫養孩子，但要求女方一定要幫孩子報戶口。

豈料陳家繼續再養孩子3年，轉眼到了要上小學的年紀，仍然沒有戶口，而孩子的媽卻避不見面，家長也撒手不管，讓無助的陳家只能上網求助。