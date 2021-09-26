宋偉恩在《俗女養成記》中飾演謝盈萱的同志弟弟。（摘自臉書）

宋偉恩之前在必勝客記者會上因終於接到代言落淚。（摘自臉書）

26歲男星宋偉恩憑藉BL劇《HIStory3-那一天》暴紅，在《俗女養成記1＆2》中飾演謝盈萱的同志弟弟，表現亮眼。不過出道近6年卻都沒有機會參演電影，他形容「我跟電影真的很像錯過的情人」，今年獲選台北電影節「非常新人」後，不禁自嘲「那時候看到自己入圍很意外，一公佈就問經紀人我是不是裡面最老的」，也開心喊「跟我的情人都沒有碰面的機會，這次好像擦到了一點邊」。

宋偉恩說自己高中就很愛研究電影，還加入電影欣賞社，「也不是純看電影而已，會一直重播看片中的運鏡跟光線，還會畫畫分鏡圖，然後用影片比賽賺來的錢，再拿去買筆電，試著剪輯跟拍攝」，不過因為當時英文不好，無法成功報名電影系，之後進入演藝圈，其實很多電影試鏡都有上，但最後都因為一些現實的因素，以失敗告終。他分享剛出道時，有一部全裸、多人運動的同志情慾片要找他拍，試鏡2次成功了，爸爸也覺得為了藝術付出沒有什麼不行的，但最後因為公司的考量，以及劇組運作不順利，製作團隊整個大換血，就沒有下文。

除了多次因為長太高被打槍，連他自己都忍不住說「我手長腳長的，動起來很像一隻大喇牙」，去年年底還遇過某個很像整人節目的試鏡，當下覺得非常不受尊重，雙方就沒有合作，果然半年後就爆出裡面有某位製作人A錢的新聞，讓他鬆了一口氣，「以前覺得進展得還不錯就會迫不及待跟爸媽說好消息，但漸漸地也學會低調，等拍完或要上映才會跟他們說了」，面對多次的挫折，宋偉恩說「雖然很多時候還是會覺得可惜，但從事演員這個工作真的要做好一些心理建設」。

之前在必勝客記者會上還因終於接到代言落淚，宋偉恩表示他是屬於眼淚自己吞的類型，所以有時回想起比較辛苦的日子，情緒就會湧上心頭，「生日會的時候，粉絲做1個影片，把我之前每部演出作品剪成1個片段，從出道開始到現在，真的很感動，回想起這段路來好像自己成長了不少，每段經歷的艱辛，其實可能中間已經忘記，但再次看到時，腦海就會自動瞬間浮現當時的記憶」，他也不忘時時刻刻叮嚀自己要感恩、不能忘記初衷。