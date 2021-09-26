斯洛伐克贈送台灣16萬劑AZ疫苗今日清晨抵達國門。行政院長蘇貞昌今日在臉書發文表示，去年疫情爆發時，台灣捐贈70萬片口罩給斯洛伐克，如今收到對方的疫苗，要代表行政團隊，感謝斯洛伐克的協助。

蘇貞昌指出，日本與斯洛伐克近日分別贈台的50萬、16萬劑AZ疫苗，將在嚴謹的檢驗封緘作業後，提供第二劑造冊接種。請國人持續關注指揮中心規劃的疫苗接種時程，即時預約、準時施打。周末出遊，也請務必落實實名制、戴好口罩、維持社交距離，遵守防疫規範。