最近白冰冰在抖音上熱門點擊有網友看到，影片裡特別介紹大陸有范冰冰、李冰冰，央視有楊冰冰，台灣有個白冰冰，被當地的新聞做成抖音視頻介紹，只是把當年白冰冰女兒白曉燕案的事件拍成短視頻，還找了不認識的人來演，影片並提到當年白冰冰在主持界的地位比任何現在年輕的主持人都還高，港台所有大牌明星都來上白冰冰的節目。

白冰冰看完影片後深深感慨，事隔多年，沒想到大陸的人都還記得，還做出短視頻，她自己看了也哭了，認為影片做得真的很感動。她自己經營抖音，都沒看到這支影片，反而是好多人做了很多版本，有感人的、歡樂的、有悲傷的，充滿許多人生回憶。

後來白冰冰也得知，大陸記者曾打電話給資深經紀人陳孝志問關於白冰冰在當年在台灣的事。陳孝志說，讓他最有感觸的是「當時我跟冰姊還有冰姊的哥哥帶著曉燕的骨灰去日本，在幾萬人面前說明事情經過，但每當回到飯店，晚上就聽到冰姊每天哭的聲音，讓我很心碎，我以前也常帶曉燕吃飯，因為冰姊每天不停的工作，當年我還是助理，事隔幾10年，沒想到還有大陸記者記得這件事」。