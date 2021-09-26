東海岸全新藝術裝置「能量之地」亮相，以鋼筋、鐵網、水泥、田土等材質完成，代表開始重生，鄉公所希望遊客駐足停留拍照，感受大自然之美。（豐濱鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

今年7月，台11線東海岸知名打卡景點「石門雙心」，被發現疑因地震倒塌斷裂，網友發文直呼「心碎了」。豐濱鄉公所規劃，邀請在地藝術家創作「能量之地（Karanaman）」，當地曾是阿美族人徒步北上吃早餐，補足能力的路段，也藉作品回顧曾經的記憶！

位於台11線60.5公里的「石門班哨角休憩區」，因東臨大海、西面大山，海天一色襯托下，豐濱鄉公所2012年設置「雙心石雕」，吸引不少遊客路過駐足拍照，卻在7月疑被震碎，鄉公所經2個月規劃，在現址重建的藝術裝置「能量之地」公開亮相。

豐濱鄉公所邀請在地港口部落藝術家撒部．噶照（Sapud Kacaw），利用鋼筋、鐵網、水泥、田土等，創作長550公分的「能量之地」，不但代表重生，也用藝術連結地方生活與歷史。

撒部．噶照17、18歲就開始當水泥工，期間學習到許多泥作的技巧，後來轉為藝術創作，作品曾在台北、高雄、桃園、屏東、台東等地展出，也曾獲南島國際美術獎優選、Pulima藝術獎評審團獎等殊榮。

鄉公所表示，在過去交通不便的年代，港口部落阿美族人一早徒步北上，經過此段時間大約是吃早餐的時候，就會找個舒適的位置稍做休息，面對大海享用準備好的飯糰便當早餐，補足能量體力繼續上路。因此當地阿美族人以族語命名此區段為Karanaman(阿美族語譯：吃早餐的地方)。

現今公路交通便利，這段海岸風景依舊美麗，希望藉這座美麗的打卡新景點，回顧該路段曾經的記憶。Karanaman仍然是美麗舒適的休息之地，民眾路過別忘駐足停留，讓大海、自然為每個停留的身心靈補充能量。