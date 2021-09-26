台中市議員謝志忠高舉「史比努」圖案，結合GPS路線紀錄完成「史努比」創意圖案，這幅畫是愛運動者的最佳禮物。（台中市議員謝志忠服務處提供／盧金足台中傳真）

今天一早近50名大人、小孩在1.5至3小時內完成21公里的運動挑戰。（台中市議員謝志忠服務處提供／盧金足台中傳真）

今天一早近50名大人、小孩在1.5至3小時內完成21公里的運動挑戰。（台中市議員謝志忠服務處提供／盧金足台中傳真）

車友酷帥開騎，用雙輪「踩」出史努比。（台中市議員謝志忠服務處提供／盧金足台中傳真）

用汗水跑出史奴比 運動結合GPS路線創意滿分

熱愛運動的台中市議員謝志忠，日前左腳受傷後痊癒，26日復出的第一場運動，與野孩子野跑協會創辦人徐鉑森，揪跑友與車友清晨五點半，展開「尋找豐原史奴比」活動，利用運動結合GPS路線紀錄，連成「史奴比」造型創意圖案，吸引很多史努比粉絲豎起大拇指按讚。

疫情嚴峻期間，民眾宅在家增多，減少外出也較缺少運動，謝志忠表示，防疫悶太久，目前疫情趨緩，鼓勵大家走出來，無論用騎的、用跑的、用走的，只要適合自己都可以。

「這是屬於全家大小，不分男女老幼的活動！」徐鉑森說，健康陽光又有趣的運動，其中亮點是大家團結合作，完成一個繪出家鄉寶藏「史努比」的計畫。

台中今天風和日麗，一早近50名大人、小孩在1.5至3小時內完成21公里的運動挑戰，達成目標時大家拿起手機，看著自己所畫出的史奴比，從形狀到色彩，讓參與者興奮的驚奇連連，用雙腳和汗水畫出的史努比更具意義。

謝志忠指出，「尋找豐原史努比」活動，歷經21K的挑戰，很多人呼朋引伴，還有家庭親子響應，其中，「馬克家族」一家大小，包括爸媽及6名小孩，全家8人假日早起全部熱烈參與。

「馬克家族」爸爸帶著國二、小五及小二孩子完騎21k，媽媽開補給車載3個小孩一路跟隨，這就是最棒最健康的全家運動，大家不管論用騎的、用跑的、用走的，只要適合自己的體能，經通可以，這是屬於全家大小不分男女老幼的活動，健康陽光又有趣，

徐鉑森說，疫情期間大伙相對容易缺少運動，或許也悶的發荒，目前疫情趨緩，鼓勵大家走出來，無論用騎的、用跑的、用走的，結合GPS路線紀錄完成「史努比」創意圖案，這幅畫是愛運動者的最佳禮物。