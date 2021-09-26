2021國慶焰火睽違20年重磅回歸高雄，高市觀光局曝光十大最佳欣賞點。（高市府提供／柯宗緯高雄傳真）

2021國慶焰火回歸高雄港灣施放，但因維持高強度防疫措施，原可容納69萬人的場地，只有2萬幸運兒才可以入席座位區在港邊近距離欣賞。不過，高市觀光局今（26）日公布十大最佳觀賞點，包括西子灣觀景平台等地，民眾免抽籤也能從不同角度欣賞氣勢磅礡的大港焰火。

對於未抽中籤的民眾，觀光局規畫港區外十大最佳觀賞點，包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站周邊等9大景點，並保留一個「市民的祕密景點」，邀請民眾發掘自家屋頂、陽台的最佳觀賞視角。

觀光局表示，這次12及16吋以上高空及大口徑焰火數量為歷年之最，大口徑焰火施放高度與小型盆花不同，欣賞的是整個焰火綻放的美景，從遠處觀賞可將整個施放面完整收錄，而360度的高雄港灣宛如國慶焰火展焰的四面舞台。

針對2萬名幸運兒，昨觀光局也公布預約辦法，須在10月1日加入高雄市政府Line官方帳號，連結預約系統登記參加抽籤，一人中籤兩人同行，10月4日截止登記、10月5日公布中籤名單，10日當天需帶身分證至指定驗證區域才能入場。

【十大最佳觀賞點小資訊】

◎壽山情人觀景台：壽山是高雄的綠寶石，占據高雄的至高點，是觀賞焰火的好地點。

交通資訊：建議搭乘輕軌到壽山公園站

◎中山大學、西子灣遊客中心、西子灣觀景平台：高雄著名的夜景勝地，可遠眺面海的美麗景色。

交通資訊：建議搭乘捷運到西子灣站

◎哈瑪星鐵道園區：擁有大片綠地的空曠空間，視線較不受阻擋。

交通資訊：建議搭乘輕軌到哈瑪星站

◎星光水岸公園：悠遊漫步、聽海潮、嗅海風，自另個角度觀賞焰火。

交通資訊：建議搭乘輕軌到高雄展覽館站

◎旗津馬雅各自行車道、輪渡站周邊及旗津沙灘：緊鄰大海的城市沙灘，更有完整的自行車道可供使用。

交通資訊：建議搭乘渡輪(需注意當日管制時間)或自行開車、騎車

◎市民的祕密景點：本次大口徑焰火歷年之最，在家頂樓也有很大的機會可以觀賞焰火，高雄市民千萬不要錯過這個絕佳觀賞點。