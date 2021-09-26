1名男網友因經濟考量，加上本身不喜歡小孩也不願養育小孩，與女友討論過後決定在未婚就做結紮手術，但大多醫師不願幫未婚者做手術，擔心之後反悔，他最後好不容易找到1名醫師願意，手術過程雖局部麻醉，上麻醉時有輕微針紮感，後來剪開輸精管、電燒則幾乎沒感覺，其他網友則大讚他相當勇敢。

該名男網友在Dcard上發文表示，他與女友交往4年，每次性行為都有戴保險套，有幾次發現女友月經沒有來相當緊張，考量到自己收入不高，也不想生、不喜歡小孩，覺得2人相處快樂無負擔就好，因此決定去結紮，不過問了許多醫師都不願意幫未婚男子做結紮，最後才問到台北1名醫師願意做手術。

1名男網友因經濟考量，加上本身不喜歡小孩也不願養育小孩，與女友討論過後決定在未婚就做結紮手術。（翻攝自Dcard）

該男網友在本月24日做完結紮手術，他說當天手術時只有打麻藥會類似打針的感覺，共打了3次麻藥，2次是睪丸、1次是睪丸囊，醫師在剪斷輸精管時有被拍到的感覺，電燒輸精管時有燒焦味，其餘無任何感覺，等到麻藥退了後才有陣陣痛感，吃了止痛藥後即恢復。

該男網友之後補充說，術後要自慰做15次，或是等2個月後驗精蟲數量，確認精蟲數幾乎沒有才能無套做愛，他此事是做局部麻醉，費用為7千多，而另一種全身麻醉約1萬元左右；其他網友則留言說，「你好勇敢，你女友有這樣的男友真幸福」、「雙方都不要小孩的話，結紮確實不錯」、「真羨慕你女友，你好棒」。

1名男網友因經濟考量，加上本身不喜歡小孩也不願養育小孩，與女友討論過後決定在未婚就做結紮手術。（翻攝自Dcard）