國民黨主席朱立倫到新竹縣感恩謝票時發出名集令，要把失聯或曾經是國民黨同志找回來。（羅浚濱攝）

國民黨主席朱立倫感恩謝票之旅，26日中午到國民黨新竹縣黨部，朱立倫對近期引發熱議的新竹縣市合併議題指出，日前他在縣議會座談時就強調，絕對不容許民進黨為一人之私、為一黨之私搞竹竹合併，要的話就須符合地方制度法，把竹竹苗合併升格為直轄市。

朱立倫說，他當黨主席，民進黨的頭痛時間就開始了，過去欺負國民黨的時候已經結束了，國民黨從今而後都會團結在一起，昨晚他就說過選舉已經結束，國民黨是民主政黨，展現給國人民主風範，每一票都是投給國民黨的同志，都代表對國民黨及中華民國的熱愛。

朱立倫認為他獲得較多票數，表示大家希望他來承擔黨主席、總教練或隊長的角色，未來他會與每一位隊員一起打拚，每一場球賽都要贏，根據每個選手的專長及能力來代表出賽，將會是最團結的國民黨。

朱立倫同時指出，目前國民黨員有37萬人，但還有1、20萬人沒有繳黨費、失聯或曾經是國民黨同志，他發出召集令，希望把這些人找回來國民黨這個大家庭，當黨員持續成長，國民黨就會愈來愈強，黨員分布也會愈來愈年輕，愈來愈符合社會的結構。

朱立倫呼籲，每一場戰役都不能置身事外，希望大家一起用選票罷免反民意的立委陳柏惟，全黨大家一起努力，幫忙拉票。