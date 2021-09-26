眾人搶當陳美鳳兒子。（民視提供）

洪都拉斯曝胡鴻達憋笑憋到哭。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前直擊《黃金歲月》拍攝現場，意外聽到陳美鳳跟Gino之間竟然有「半杯咖啡」的約定！原來陳美鳳平常喝超商的美式咖啡，都會倒一半出來給Gino喝，連平常愛買咖啡的胡鴻達，也知道如果買給陳美鳳，要多拿一個杯子，把一半的咖啡倒出來給她劇中兒子Gino喝，洪都拉斯在一旁搞笑地說，所以現在陳美鳳的乾兒子越來越多，以前只買一杯，現在要買5杯，因為大家都想搶當她乾兒子。

鏡頭意外補捉到洪都拉斯、傅子純、黃文星跟胡鴻達「men’s talk」，聊到以前年輕都去哪裡瀟灑，主持人問大家都去舞廳玩嗎，胡鴻達說舞廳要去問洪都拉斯，讓洪都拉斯嚇到馬上澄清說沒有「我只有在理髮廳」，傅子純附合說大家應該是去阿公店打籃球，黃文星接著開始動作示範「運球」，讓全場噴笑。

被問該劇演員NG的代表，洪都拉斯馬上說就是胡鴻達，因為他太會笑場了，有次胡被一個笑點戳到，但又要保持冷靜，最後竟然流下兩行淚，讓全場驚呆；胡鴻達解釋，那次真的很經典，想憋笑沒想到卻哭了，自己也嚇一大跳，現在也開始想怎麼把自己hold住，不要受影響也不要影響別人。楚宣說自己就定力很差，很容易受影響，所以旁人有人笑場，自己也會hold不住。