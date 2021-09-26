山形市送來給金城國中的手寫卡片及奧運扇子。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

「很想快一點和台南隊比賽」！台日交流不停歇，台南市金城國中棒球隊上個月贈送手寫卡片及台南知名景點美照給日本山形市，感謝日本致贈疫苗，山形市少棒隊也捎來練習影片及手寫卡片，傳遞「新冠疫情結束時，歡迎大家來山形」，也希望能趕快跟台南隊一起打球！

台南市長黃偉哲表示，山形市積極與台南交流，雙方2017年締約以來，互動頻繁，山形市長佐藤孝弘也曾親率市民團來訪。即使在疫情衝擊下，兩市仍有默契發展新交流模式。7月時，山形市才剛在街邊市集設置台南專屬攤位，攤位販售的台南芒果、鳳梨酥等物產廣受山形市民好評。

黃偉哲說，台日友誼應傳承給下一代，台南市與山形市積極推動小朋友的棒球交流，2018年金城國中棒球隊赴山形交流，在當地受到盛情款待；山形市少棒隊曾兩度由官方率團來與台南球隊切磋，也是由金城國中接待，雙方友情甚篤。

台南市政府表示，山形市為本屆東京帕運台灣接待城市之一，為替台灣選手加油，當時特地拍攝影片並在街頭張貼台灣帕運柔道選手李凱琳大型海報，這次山形市也送來奧運扇子等，要作為給金城國中棒球隊小禮物。