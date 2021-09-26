公車司機李思翰跟公司租雙節公車當禮車，上午前往梧棲迎娶美嬌娘。（陳淑娥攝）

公車司機李思翰跟公司租雙節公車當禮車，上午前往梧棲迎娶美嬌娘。（陳淑娥攝）

台中市街頭今天出現雙節公車禮車，原來是家住龍井的公車司機李思翰，跟公司租了雙節公車當禮車，由好友當司機，上午前往梧棲迎娶美嬌娘，兩人在眾人的祝福下上公車，開向幸福的下一站，車頭LED字幕顯示「幸福禮車」，公車外貼上婚紗照引起路人稱奇。

26歲的巨業交通司機李思翰，是雙節公車300路駕駛，今年開滿第4年，他20歲就考上大客車駕照、21歲考聯結車駕照，從小就是交通迷，他對雙捷巴士很有感情，今年初向公司提議「租公車當禮車」，巨業交通總經理一口答應。

「雙捷禮車」今天掛著兩人甜蜜的結婚照，多數都在公車上取景，車身旁也掛上傳統禮俗物品，綁著一隻布偶豬。「雙捷禮車」早上從巨業車站出發，由高中好友兼同事蔡忠樺當駕駛，載著新郎李思翰前往梧棲迎娶新娘洪菱娸，吸引眾人眼光爭相合影，良辰一到，新人和親友們陸續上車，載著滿滿祝福駛往幸福的下一站。

蔡忠樺透露，李思翰畢業後巧遇學妹洪菱娸，想追又不敢追，蔡忠樺便拿起李的手機跟學妹聊天，原本對李思翰就有好感的學妹看到大頭貼也很開心，在聊天1個月後，3人正式見面才「揭穿」此事，讓洪菱娸好氣又好笑。

李思翰在巨業交通工作近5年，今年3月和交往近6年的女友登記結婚，5月升格目前是「準爸爸」，他說，原本就預定9月迎娶，新娘預產期在明年1月，今天雙喜臨門，都在他「預期內」。