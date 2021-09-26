星座專家唐綺陽於FB粉絲團「唐綺陽占星幫」提醒，水星將在9/27周一正式逆行，這次水逆會持續到10/18，前前後後將經歷22天，期間要好好處理外交、合作的種種狀況，如果被陷害了，將在收拾爛攤子的時候體會到擁有好夥伴有多可貴，以及溝通的重要性。

前兩周水星停滯期，我們多少有感受到與他人溝通時總是不太順暢，雞同鴨講令人感到疲憊、憤怒，9/27開始水逆，這其實是解決問題的好時機，如果存在隱憂卻一直不處理，也會變成一顆不定時炸彈，藉由這次「六星逆行」一次傾瀉，雖然爆發力驚人，至少能迅速改變現況，逼著大家面對現實，也爭取到各表立場的機會。

水逆期間人與人之間容易產生衝突，可能會踩到彼此的地雷，或對彼此都感到忍無可忍，雙方一觸即發，很容易發展成大規模衝突，所以如果感到關係岌岌可危，最好能準備好因應方法，或盡早撤離，以免造成傷害，我們要知道關係破裂絕不是表面上那些原因造成，這次的衝突只是「壓垮駱駝的最後一根稻草」，一切都是源於老問題，彼此早就看不順眼，只是趁這個爆發的機會洩憤，真正的原因要從過去尋找，一切都有跡可循，水逆時人們難免愛翻舊帳，可以藉由回顧的機會來反省，找出關鍵問題，這是修煉自身的好時機。

唐綺陽提醒，這段時間非常重要，千萬不要逃避問題，因為「關係變化」是大事，小至個人的合作、婚姻關係的破壞與重組，大到國與國之間、組織與組織之間不得不重新評估，跟舊的斷交，與新的建交，一切都要重新考量並重新組合，這段時期的一切關係變化攸關未來風貌，一定要勇敢面對並解決。

10/9之前還有日火合相入相高峰，落在天秤意味著人際關係極度活絡，如果是合作關係會更加積極，聚會將會沒完沒了，如果是衝突，吵的會非常激烈，抱怨的聲浪增大，我們會明確感到合作的重要性，自己欠缺的部份需要他人來補足，天秤能量讓我們了解接受援助不是代表自己無能，而是展開新的可能，只要彼此都能妥協和讓步，就能產生令人驚喜的結果。