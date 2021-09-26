高中生學習歷程檔案成為升大學的重要依據，招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊今天表示，學生沒必要找商業機構幫忙製作學習歷程檔案，因為如果作品超水準，未必是加分、還可能是扣分；此外，參加大學校系辦的營隊，不會為學習歷程檔案加分。

全國高級中等學校教育產業工會及全國高級中學家長大聯盟今天舉行「大學111年考招新政策線上研討會」，有約1000個學生、家長參加，顯然大家對明年新考招制度非常關注。

教育部高教司專門委員周弘偉表示，現在升大學主要有四個管道，包括特殊選才、繁星推薦、申請入學及分發入學，分別占總體招生比例為1.5％、15.2％、51至52％及23％。不過繁星推薦及申請入學未招到的名額，會回流到考試分發，因此每年考試分發實際招生比例會在33％左右。

申請入學占大學招生名額的一半，成為最主要升學管道。而跟以往不同的是，明年起大學申請入學要看高中生的學習歷程檔案，這份資料占申請入學總成績20％以上。學習歷程檔案包括修課紀錄、課程學習成果、多元表現（含競賽表現、檢定證照、特殊優良表現、社團及幹部等）。

周弘偉表示，大學申請入學招生時，希望招到適性的學生，因此學生必須在學習歷程檔案上，讓大學看到符合他們需要的特質。譬如某大學企管系招生要看溝通領導及團隊合作能力，學生在社團表現、是否擔任幹部及志工服務等方面的經歷就能派上用場。

談到志工服務，不是到非洲索馬利亞去就會比在家裡附近當志工更受出色。周弘偉說，不管是在國內或國外從事志工服務，重要的是從中觀察到什麼？然後自己有何反思？即使只是在國內從事淨攤活動，若能在學習歷程檔案中呈現出自己看法，比較容易被大學校系青睞。

全中教秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉說，高中生的課程學習成果，每學年只要上傳3件，而且一定是要學校有學分的課程，經過老師認證後才有效。因此，家長不要拿非老師出的作業要他們認證。

王文俊指出，大學分辨得出學生的學習歷程檔案是不是自己做的，因此實在沒必要花錢去找商業機構做。如果學生的學習歷程檔案資料超水準的好，那會被懷疑不是自己做的，最後不但不是加分、反而是扣分，得不償失。

王文俊進一步指出，現在有些大學校系會辦學生營隊，吸引高中生前往參加。但參加大學校系辦的營隊不會為學習歷程檔案加分，學生的學習表現絕大多數應該在高中校園內完成。