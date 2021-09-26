蔡英文總統今天前往高雄出席「高雄驛起飛座落儀式」，細數謝長廷和陳菊等前幾任高雄市長的政績，並強調，城市的建設，需要愛這座城市的人一棒接一棒的拚下去，「我相信這也是高雄人對陳市長的期待」。中央和地方會繼續一起努力，讓高雄越來越好、越來越繁榮。

蔡英文抵達後，首先聽取高雄市副市長林欽榮簡報「高雄願景藍圖」，隨後進行座落儀式。包括監察院長陳菊、總統府資政葉菊蘭、交通部長王國材、高雄市長陳其邁、日本台灣交流協會代表泉裕泰、日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次、美國在台協會高雄分處處長禹道瑞等人都出席。駐日代表謝長廷也透過線上方式參與。

蔡英文致詞時表示，今天是高雄人的大日子，過去19年來，高雄老車站在遷移之後，成為高雄願景館。今天老車站重新回到城市中軸線的位置，也回到高雄人最熟悉的地方。

過去這幾天，她在社群媒體上看到很多人找出19年前的舊照片，蔡英文指出，這座車站一直在這裡，看著每一個從屏東來大城市打拚的少年、補習班結束還要回橋頭的高中生、車站前認真排班的計程車運將、在人潮中賣便當的小販。

她說，相信包括高雄市長陳其邁在內，都曾經是這些畫面中的一份子，包含她也是。因為她的家鄉在屏東，常常回屏東的家鄉，過去回家鄉的路上一定要經過高雄車站，這也是她小時候的記憶所在。

蔡英文表示，老車站回到中軸線上，也讓我們想起這19年來，高雄的轉變和進步。她特別感謝正在外交戰場上努力，無法親自出席的駐日代表謝長廷，當年擔任市長時力排眾議，在推動鐵路地下化、城市再造工程的同時，堅持留下這一座對高雄人意義非凡的老車站。

她說，因為謝長廷的堅持和遠見，讓我們在實現鐵路地下化之後，可以看見高雄老車站，再次屹立在它原來的地方。高雄城市交通的完善，要感謝很多人的付出。

蔡英文細數，除了謝長廷興建捷運、陳菊長達10幾年高雄市長任內，打下非常好的基礎，高雄每一個層面的建設，都是在她任內打下來的好基礎，尤其是努力推動鐵路地下化，打造四通八達的交通網，都是為了這個城市，也為城市帶來很多建設與光榮感。

蔡英文強調，城市的建設，需要愛這座城市的人，一棒接一棒的拚下去，才能隨著時間經過，逐步看見成果，「我相信這也是高雄人對陳市長的期待」。

她也告訴高雄人，我們這一代，要為這座城市，實現什麼樣的願景。今年二月，她在亞洲新灣區宣布啟動「5G AIoT創新園區」。包括仁寶、緯創資通等13家大廠，已經跟園區簽約或簽署合作意向書；未來，還有5G、物聯網、自駕車等先進的技術，具有競爭潛力的產業，都會落腳在高雄。

她說，回顧19年前的高雄，努力要從重工業城市轉型，今天的高雄已經大步邁向高科技的智慧城市。「我們有信心，也有決心，中央和地方會繼續一起努力，讓高雄越來越好、越來越繁榮」。