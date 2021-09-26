南韓20歲女偶像昭彌（Somi），近日推出全新單曲《DUMB DUMB》，洗腦又輕快的旋律，受到大批粉絲的喜愛，推出沒多久就登上各大音樂下載排行榜的前幾名，人氣持續飆升。近日趁著工作工檔外出旅遊的昭彌，在個人IG上貼出一系列私下穿搭照，火辣的好身材也因此受到網友注意。

昭彌近日的工作行程滿檔，但她依然不忘與粉絲們分享私下生活及穿搭，而這幾天前往海邊的她，在公開的照片中穿著一件短版白T搭配綠色樹枝圖騰造型長褲，並戴著墨鏡及帽子避免曬傷，只是短版白T疑似太緊身，使她一側身或是抬起手便意外秀出豐滿的上圍曲線及腹肌馬甲線，其中一張對著鏡頭挺胸的照片，更將她不科學的水蛇腰S曲線完整呈現，照片上傳短短2小時便吸引超過59萬人按讚。

不少網友看了也紛紛留言「這身材真是一般女明星無法觸及的」、「身材看傻眼」、「胸大腰細，實在太過分了」、「真羨慕她有這種天生優勢」、「天生好身材的美女」、「神仙身材」、「歐美人的基因確實厲害，太會長了」、「看著她長大，這身材好到不像話」。

昭彌擁有加拿大及韓國的精緻混血臉孔，以及172公分的高䠷身材，由選秀節目《Produce 101》脫穎而出後，便以限定女團I.O.I的身份正式出道，在團隊中清新甜美的形象深植人心迅速累積超高人氣。但女團活動結束後，她便以SOLO女歌手的身分繼續活躍樂壇，陸續推出個人專輯《Birthday》及《What You Waiting For》創下亮眼的成績。

而原本有些嬰兒肥的昭彌，為了這次的單曲積極健身，靠著健康的飲食、勤練皮拉提斯以及健身器材，成功虐出凹凸有致的性感曲線並甩掉嬰兒肥，即使體重由59公斤掉到46公斤，身材卻依然勻稱不乾癟，因此獲得大批網友的讚賞。