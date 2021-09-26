教育部國教署學習歷程系統日前因人為疏失，導致全國81所學校、學生7854人上傳檔案遺失。行政院發言人羅秉成今日轉述行政院長蘇貞昌回應表示，已第一時間要求教育部採取補救措施，行政院也成立專業團隊，將在最短時間內改善教育體系的資安系統問題。

蘇貞昌指出，根據教育部調查，本次事件肇因為人為疏失，主要原因包括人為設定錯誤、缺乏異常管理機制、缺乏內部檢核機制等因素，對於因此事件而造成學校師生及家長的困擾及負擔，教育部必須盡全力加以補救，以確保學生權益不受影響。

蘇貞昌說，對於承攬業務單位的疏失，也應該就契約內容進行究責。除了補救措施之外，也已要求教育部立即落實內部管理及作業程序，以確保不會再發生類似的情形。

蘇貞昌表示，昨日已要求行政院資通安全處籌組專案團隊，針對教育部及相關學校的資訊作業，進行全面性的總體檢，團隊成員除了政府部門人員以外，也邀請資訊和資安領域的專家和學者共同參與，針對教育體系資訊系統開發的作業流程詳細查核，以線上和實地並行的方式訪視和檢查，儘速提出改善分析報告，督導教育部進行全面改善。