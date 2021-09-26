被封為「四大天王」之一的郭富城，1984年年僅18歲的他考進藝人訓練班，過了幾年不太受重視的小咖生活，直到1990年推出首張國語專輯《對你愛不完》，紅遍全亞洲，如今〈對你愛不完〉這首歌紅了31年，郭富城為此特地po文，感謝粉絲一直以來的支持，而這首金曲，其實出自台灣知名作詞人陳樂融之手。

當年郭富城拍攝了一隻台灣摩托車品牌的廣告，俊俏五官與一雙電眼擄獲大批少女芳心，招牌中分頭也成為歷代少年們的指定髮型，同年郭富城與福隆傳播、飛碟唱片簽約，1990年推出首張國語專輯《對你愛不完》，洗腦旋律與招牌舞蹈動作風靡兩岸，隨即成為當紅偶像歌手，接著連發5張國語專輯，1992年才從台灣紅回香港，發行首張粵語專輯，與劉德華、張學友、黎明並稱為「四大天王」。

郭富城昨天(9/25)在IG發文，貼出《對你愛不完》專輯封面照，表示31年前的這天，發行了這張專輯與同名歌曲，「緣起於這張唱片，這一首歌#對你愛不完#，令我正式走進音樂殿堂的光影舞台」，他感謝一票死忠粉絲一路同行，31年充滿回憶、感動與無法言喻的快樂，「謝謝大家在我的光影旅途中，一直陪伴」，承諾未來會在大家的陪伴下保持初衷，繼續走下去，「謝謝支持，謝謝寵愛，對你愛不完31AaronKwokFan Club，今日未來一直都在」。

〈對你愛不完〉這首金曲，對郭富城的演藝生涯來說意義重大，關於此曲的背景，是翻唱日本偶像田原俊彥的歌〈シルエットには踊れない(不能與影子跳舞)〉，中文歌詞出自台灣知名作詞人陳樂融，其創作成就斐然，擁有數百首暢銷金曲，如葉蒨文的〈瀟灑走一回〉、張雨生的〈天天想你〉、歐陽菲菲的〈感恩的心〉等，都出自陳樂融之手，而郭富城的《對你愛不完》專輯，在台灣賣出25萬張，亞洲總銷量達100萬張，創下4白金銷售紀錄，絕對是將郭富城推上天王之位的關鍵作品。