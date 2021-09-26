9月11日凌晨，一輛轎車沿途猛按喇叭，直衝台北馬偕醫院急診室門口，驚動醫院對面的派出所，警方迅速將車上4人壓制上銬，並在車上搜出5支鋁棒以及木棒、西瓜刀，彈簧刀，4人辯稱是刀棒是「防身」用，警方因西瓜刀、鋁棒不屬於管制刀械，警詢後依違反《社會秩序維護法》送辦，法官裁罰3人各7000元，另1人另行裁處。

9月11日凌晨零時45分，一輛黑色轎車沿途猛按喇叭挑釁，直衝台北馬偕醫院急診室門口，還一度加速衝上車道，差點撞到門口病患，由於對面就是中山警分局中山二派出所，警方動員大批員警，將車上陳姓、高姓、吳姓、林姓男子4人拉下車，並壓制上銬。

警方並在車上共搜出5支鋁棒，以及木棒、彈簧刀、西瓜刀各1支，其中林男聲稱持有彈簧刀，另陳、高、吳3男則坦承擁有西瓜刀、鋁棒及木棒。4人辯稱去醫院是看病，刀棍是用來「防身」，警方不採信，懷疑其說詞避重就輕。

但警方因查無4人其他具體犯罪事證，加上西瓜刀、鋁棒不屬於管制刀械，警詢後依違反《社維法》無正當理由攜帶具有殺傷力器械，將4人移送台北地院簡易庭裁處。

法官認為，警方查扣的西瓜刀刀刃扁平銳利、鋁棒及木棒質地堅硬，通常作為攻擊武器使用，殺傷力甚強，裁罰陳、高、吳男3人各7000元。至於聲稱持有彈簧刀的林男，則另行裁處。