台中港北堤海釣示範區營運屆滿2週年，釣客今天前往現場進行淨灘。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌等人一同參與盛事，並於淨灘活動後宣布，台中港北堤未來將免費開放釣魚。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌等人一同參與盛事，並於淨灘活動後宣布，台中港北堤未來將免費開放釣魚。（陳淑娥攝）

台中港北堤海釣示範區營運屆滿2週年，百位釣友26日自發性進行淨灘淨堤活動，立法院副院長蔡其昌等人一同參與盛事，並於淨灘活動後宣布，台中港北堤未來將免費開放釣魚，歡迎全台複製北堤海釣示範區成功案例。

今日淨灘淨堤活動，包括立法院副院長蔡其昌、台中港務分公司總經理盧展猷、台中市議員施志昌、王立任、楊典忠與台灣釣魚人大聯盟理事長詹宗欽等人皆一同參與盛事，與釣友們共同維護優質海釣示範區環境。

蔡其昌表示，台灣身為海洋國家，應從解禁海洋開始，自2012年至今與釣魚人們共同爭取台中港北堤全面開放釣魚的成果，大家有目共睹，而北堤海釣示範區2年實驗也證明是台灣成功案例，全台可複製北堤海釣示範區成功經驗，透過管理機制讓各地區都有完善的海釣場域，政府更應好好規劃，讓釣客能夠釣魚遊台灣。

「台灣釣魚人大聯盟」二年來多次與行政院、立法院副院長蔡其昌、港務公司及航港局等單位檢討商港垂釣區管理機制。蔡其昌指出，最新共識為商港垂釣具公共服務性質，研議未來除保險費外，將不再向釣客收取費用，預計明年起由北堤示範區開始施行。

蔡其昌提到，釣魚是全民運動，全民運動不應收費，感謝港務公司全力支持與配合，在不影響商港、漁港運作為前提下，未來努力讓台灣有更多完善的海釣場域，同時政府也應就釣魚運動訂定專法，來保障釣魚人權益。

理事長詹宗欽呼籲，進入北堤海釣示範區需穿著救生衣、防滑鞋並辦理友善釣魚認同卡進行實名制入場，台中港北堤是釣魚人們的家，大家要一起珍惜友善的釣魚場域，共同守護海洋環境。他也說，北堤開放已進入到釣魚人文化管理階段，同時也開啟了政府對釣魚人的重視，感謝所有釣魚人們二年來的支持，讓北堤成為全台最優質的釣場。

總經理盧展猷說，向海致敬是國家重要政策，港務公司將全力配合國家政策來施行，為台灣釣魚運動盡一份心力。