泰國男星Gulf。（CL Creative＆Entertainment提供）

炎亞綸主持的YT節目《IconiA》近日邀請24歲人氣泰星Gulf受訪，兩人在節目上比招牌笑容，炎亞綸更向牙膏牙刷品牌招手，自認有完美角度的笑容及又大又白亮的牙齒。Gulf因高人氣泰劇《與愛同居》一砲而紅，聊起喜愛的運動，Gulf透露自己從小就非常喜愛足球運動，國高中時期常與好友三不五時相約踢球，從小的夢想其實是成為一名職業足球運動員，還因此參演了一個與足球相關的廣告，卻因夢想誤打誤撞踏入娛樂圈。

Gulf也分享疫情期間在家偶爾會做料理，跟單位合作將料理分送到社區，讓炎亞綸大讚充滿愛心十足暖男。在家除了有空料理外，Gulf也自爆是個不折不扣的貓奴，愛貓叫Hazard，因為從小就膩在一起感情濃厚，最愛幫Hazard摸摸搔癢討好他，甚至為Hazard開設了IG帳號時常分享動態。此外，聊到Gulf最得意「睡覺」，炎亞綸好奇詢問睡最久的紀錄，Gulf回憶當時因連續拍戲，回家後大約午夜12點上床睡覺後一路睡到隔日的下午4點才起床，竟然足足睡了16個小時。