貫穿竹東鎮市中心的中興河道，是竹東鎮民長久以來的生活中心，縣府投入1億元推動「竹東之心」工程，改造河道兩岸步行空間，打造五峰地景遊戲場等景觀工程，去年底完工後重塑竹東城市美學，獲得2021國家卓越建設獎中「最佳環境文化類優質獎」的肯定。

縣長楊文科指出，中興河道有竹東「母親之河」的稱謂，早年沿線都可看到婦女在河道洗衣的客庄景象，但隨著都市化發展，河道周邊逐漸水泥化，壓縮水岸原有的生態景觀空間。

縣府以「竹東之心」工程，向中央爭取8千萬元，自籌2千萬元，改善中興河道河岸景觀，營造友善人本環境，期重現竹東鎮的客家記憶，讓來到此的民眾以步行的速度，探索客家小鎮風情。

楊文科強調，縣府也投注大量經費建設，在竹東鎮規畫仁愛停車場、竹東轉運站、信義立體停車場、竹東全民運動館、竹東新建圖書館等，在未來幾年都會逐步完成，提供竹東鎮民一個更優質的都市空間。

交旅處長游志祥表示，「竹東之心」工程自北興路、興隆街口至學前路，重塑這段全長約700公尺的中興河道兩岸空間，並在東林路、中正路、長安路等重要入口改善人行空間，整治總面積達2萬7000平方公尺，增加公園空間及綠美化約2500平方公尺。

同時，在河道周邊打造多個景觀，包括樹杞林廣場、五峰地景遊戲場、河道開蓋、戲曲公園廣場更新、欖仁水岸，以創新創意的規畫設計，改善環境景觀，也突顯在地特色。

其中，地景遊戲場有親子沙坑及體健設施區、眺望平台，提供更多玩樂及休憩空間，樹杞林文化館旁也增加樂活廣場供民眾使用，欖仁水岸則加設水岸觀景平台及景觀綠牆，大幅提升水岸的市容景觀。