張庭瑚出料理寫真書燈暢銷書排行榜第一名。（角川出版社提供）

張庭瑚勤練各種才藝。（角川出版社提供）

兼具演員與歌手身分的張庭瑚，除了在《全明星運動會》被發現運動天份，最近又被發現還有隱藏版才華─超會做菜！料理寫真書《沒事，就做菜吧》甫上架便在博客來、金石堂網路排行榜奪冠，出版商恭喜他成為暢銷作家，對此新頭銜，張庭瑚笑說：「從沒想過，太不可思議了，謝謝大家！」

張庭瑚在疫情間為醫護人員親手製作愛心便當、常在社群上PO出自己親手做的料理照片，專業擺盤和配色讓粉絲驚呼連連、口水直流。這次出版料理寫真書，也是從他的臉書PO各式美食開始，讓多家出版商注意到他的下廚功力，其中一篇寫著「沒事，就做菜吧」的牛肉麵，就獲得2萬多個讚的肯定，常被他掛在嘴邊的「沒事，就做菜吧」也因此被票選第一名，成了他的料理寫真書書名。

近日除了料理作家身分，張庭瑚也因疫情減緩，開始忙著回歸演員、歌手身分去「還債」，上周參與了苗栗頭份的平安線上演唱會演出，之前因為疫情延宕拍攝的電影、影集、音樂節目也都相繼開工，預期將非常忙碌，很難再有閒暇時間自己下廚的機會。這兩年熱衷學習的他，除了持續上表演課、練吉他、武術，未來有時間還打算學習茶道。

張庭瑚表示，自己的廚藝是當了演員之後才開始學，起初先打電話詢問媽媽做法，完成多道家常美食；之後因緣際會，到餐廳和泰國米其林廚師學習正宗東南亞料理，愈做愈有心得：「做菜對我是放鬆、是享受、也是純粹愛吃。」而且，最愛的食物就是肉和海鮮，也因此研究出多道誘人的肉食料理。個性隨興的張庭瑚，對於可以保有自己節奏的做菜過程特別享受，如同書名《沒事，就做菜吧》貼切展現他將料理融入生活的的熱忱！

「吃過我做的菜的朋友，還沒有聽過誰說不好吃的！」張庭瑚笑著表示：「那是因為我做菜是要有心情才做。並不是很多機會可以吃到，當然每道菜都是第一名！」做菜注重手感的他，也有義不容辭的時候，因為參與第一季《全明星運動會》，認識了一群藝人隊友，在疫情之前，感情超好的大夥都會固定聚餐，也就自然交給愛料理的張庭瑚掌廚，「他們是很挑嘴的，不好吃也會直接打槍，還好我做的菜大家都很捧場，吃得特別開心」。

談到學泰國菜，張庭瑚說雖然料理方式不難，但是香料卻非常複雜，就像一場記憶力大考驗；並且香料取得不易，有些還需要前一晚到主廚自己種植的花圃摘的。在構想這本食譜寫真書時，他特別挑選了泰式椒麻雞、檸檬魚、打拋豬，這些既美味但又能簡單重現的料理，讓讀者在家就能輕鬆上菜。若真的對料理沒有信心，張庭瑚建議「從泡麵開始吧！」挑選豪華的配料，加上泡麵調味包與麵煮熟，絕對不可能難吃！只要先掌握各種食材的易熟程度，料理苦手也可以充滿自信地踏上料理之路。「做出自己真正喜歡的料理，才是最重要的！」